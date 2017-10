14ª prova de equitação (Special Olympics) realiza-se na Academia J Cardiga 10 Outubro, 2017 18:57

A Academia Equestre João Cardiga vai realizar a 14ª Prova de Equitação, dedicada a atletas com deficiência intelectual, no dia 12 de Outubro de 2017, a partir das 09h00, nas suas instalações em Barcarena, Oeiras.

O evento surge no âmbito das comemorações do vigésimo quinto aniversário daquela instituição desportiva e terapêutica e, na sequência do protocolo celebrado, em Abril de 2012, com o Special Olympics Portugal (SOP).

A competição, que terá inicio às 09h00 e contará com a participação de 40 atletas, de todo o País, será dividida em duas fases distintas: English Equitation que servirá para realizar o Divisioning e o Working Trail que contará com diferentes níveis de provas.

Estas jornadas desportivas têm como principais objetivos:

Possibilitar ao cidadão com défice cognitivo a participação em provas desportivas de equitação. Divulgar e demonstrar a importância da Equitação desportiva adaptada para o deficiente intelectual.

Promover esta atividade desportiva, no Conselho de Oeiras e a nível nacional e, ainda, partilhar vivências e criar momentos de saudável convívio entre todos os participantes.

Sobre a Academia Equestre João Cardiga

A AJC é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, inserida no Centro Hípico com o mesmo nome, fundado em 1992. Nestes 25 anos de atividade a instituição destacou-se pela dedicação à “Equitação para todos, no respeito pela diferença”.

Reconhecida pela Federação Equestre Portuguesa, Escola Nacional de Equitação, e Instituto do Desporto e Juventude, a AJC acolhe, hoje, três centenas de associados, 90 dos quais, portadores de deficiências diversas, e assenta a sua atividade nos valores da “Solidariedade, Respeito pela Diferença, Inclusão Social e Espírito Desportivo.

Nestas duas décadas e meia, a AJC destacou-se na preparação de cavalos e na formação de cavaleiros, através de uma equipa multidisciplinar, constituída por técnicos de equitação credenciados, técnicos de saúde e um vasto grupo de voluntários que contribuem para a sua sustentabilidade, sobretudo na Equitação com fins terapêuticos, acolhendo a Pessoa na sua individualidade.

Na competição a Academia é hoje representada nas disciplinas de Dressage, Paradressage, Special Olympics, Equitação de Trabalho, com mais de duas dezenas de atletas, a competir nas diversas disciplinas, tendo alcançado numerosos títulos e merecido a atribuição de várias medalhas de mérito.

Programa 14ª Prova

09h00 – Receção de Atletas

09h30 – Inicio da Competição

13h30 – Fim da Competição

14h30 – Entrega de Prémios

15h30 – Encerramento