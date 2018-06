12 Cavaleiros Nacionais inscritos em competições internacionais 14 Junho, 2018 6:22

Esta semana são 11 cavaleiros de saltos de obstáculos e uma cavaleira de resistência equestre que vão representar a bandeira das quinas em competições internacionais.

Saiba quem são:

CSI5* CASCAIS-ESTORIL (Portugal) de 14 a 16 de Junho de 2018

LUCIANA DINIZ com Lennox

LUIS SABINO GONÇALVES com Dominka van de Lucashoeve e Unesco du Rouet

MÁRIO WILSON FERNANDES com Celine E e Lotus

DUARTE SEABRA com Fernhill Curra Quinn e All About Fernhill

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com Hassan van de Wittemoere e Isolde vd Heffinck

HUGO TAVARES com Phebus du Fief e Taittinger de Altube

Mais informações em:

www.csi-estoril.com

CSI2* GEESTEREN (Holanda) de 14 a 17 de Junho de 2018

NUNO TIAGO GOMES com Disco

CSI1* GEESTEREN (Holanda) de 14 a 17 de Junho de 2018

FABIAN GOMES com Cristel vd Mariahoeve Z e Gochka

Mais informações em:

www.csitwente.nl

CSI2* DEAUVILLE (França) de 14 a 17 de Junho de 2018

DUARTE ROMÃO com Bolingee Cece, Sensation de Soie Z e Utopie d’Bonneville

CSI1* DEAUVILLE (França) de 14 a 17 de Junho de 2018

DUARTE ROMÃO com Ramoncho de Gree

CSIYH* DEAUVILLE (França) de 14 a 17 de Junho de 2018

DUARTE ROMÃO com Bacot e Berlioz de Talma

Mais informações em:

www.pole-international-cheval.com

CSI2* SAN REMO (Itália) de 14 a 17 de Junho de 2018

JOÃO PEREIRA COUTINHO com Best Wishes e Chouff Z

CSI1* SAN REMO (Itália) de 14 a 17 de Junho de 2018

JOÃO PEREIRA COUTINHO com Centalouette, Dhalita e Nelson du Biolay

Mais informações em:

www.equiresults.it

CSIOP HAGEN (Alemanha) de 12 a 17 de Junho de 2018

MOLLY HUGHES BRAVO com Carrickaduff Pet

Mais informações em:

www.psi-events.de

CEI1* – 90 Kms GUILLERIES (Espanha)

LEONOR QUADRADO FILIPE com Rom Jayed.