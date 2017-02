100.000 euros para o futuro irmão de “Flora de Mariposa” 11 Fevereiro, 2017 18:58

Cerca de meio milhão de euros foi o que rendeu o leilão do Flanders Foal Auction que decorreu esta sexta-feira (10), no Sharjah Equestrian & Racing Club. Neste leilão João Marquilhas comprou um embrião de For Pleasure x Quidam de Revel por 19.000 euros.

Foi um êxito o primeiro leilão de embriões organizado por Luk Van Puymbroeck e Gerald Lenaerts. O preço médio dos 20 embriões a nascer entre Março e Agosto, foi de 24.950 euros, destacando-se o embrião de Flora de Mariposa (For Pleasure), (a égua que monta a francesa Penelope Leprevost) transaccionado por 100 mil euros e que terá como destino a Bélgica.

Dos vinte embriões que constavam no catálogo, todos criteriosamente seleccionados, oito foram vendidos localmente (Sharjah). O sultão Mohamed Khalifa Alyahyaee comprou dois embriões e o seu filho comprou um. O Sheik Ali Al Qassimi comprou também dois embriões; um deles que despertou grande interesse foi de Cornet Obolensky e de uma irmã plena de Arko III, transaccionado por 30.000 euros.

Neste leilão o cavaleiro português João Marquilhas comprou um embrião de For Pleasure x Quidam de Revel por 19.000 euros, em nome do seu patrocinador irlandês.

Outro embrião que alcançou a licitação mais elevada por telefone vem para Portugal.