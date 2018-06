10.ª edição do Concurso de Saltos de Ponte de Lima arrancou esta sexta-feira (VÍDEO) 10 Junho, 2018 9:07

Começou esta sexta-feira o Concurso de Saltos Internacional (CSI1*) de Ponte de Lima, que este ano chega à sua 10.ª edição. Com um prize money total de €21 mil dos quais €6.000 estão reservados para o Grande Prémio, o evento conta com participação de mais de duas centenas de cavalos.

O português António Matos Almeida, com Manhattan, foi o vencedor da primeira prova grande disputada em Duas Fases (1,40 metros), ao terminar sem faltas em 23,98 segundos a segunda fase. Seguiram-se os cavaleiros nacionais, Ricardo Gil Santos com Volgann du Guejoubert e Gonçalo Ribeiro Pinto com Virtuose des Biches.

Na prova ao cronómetro (1,30 metro), venceu Rui Gonçalo (POR), com Uriel de Baguim, ao registar o melhor tempo 68,88s dos nove conjuntos que terminaram a prova com zero pontos. O espanhol Julio Gonzalez Robinson com Daino LP foi segundo classificado (70,75s), enquanto Johnny Mendes (POR) fechou o pódio com Ciran (71,86s).

O brasileiro Sílvio Teixeira da Silva, com Spica venceu a prova disputada com barrage (1,20m), tendo conquistado também, com Tuti Quanti de Circe, o terceiro lugar. Em segundo lugar ficou Bernardo Carvalho (POR), com Lobetto Z. Alinharam nesta prova 18 participantes, mas apenas cinco ficaram apurados para o desempate. No desempate quatro conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

O evento termina neste domingo com a disputa do Grande Prémio (1,40m) patrocinado pela Camara Municipal de Ponte de Lima e no qual estão inscritos 32 conjuntos.

Resultados completos AQUI