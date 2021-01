Portugueses destacam-se no Hipódromo em Tarragona (VÍDEO) 19 Janeiro, 2021 8:06

As corridas de cavalos em Espanha, arrancaram neste domingo em Vila-Seca (Tarragona), com a participação do joquei português Ricardo Sousa, campeão de Espanha em 2018 e vice-campeão em 2019 e 2020.

Os portugueses não defraudaram as expectativas nos três eventos da jornada de domingo, ao vencer com dois favoritos, Crimson Mystery e Rischiatutto, neste caso no Grande Prémio Ayuntamiento (2.500m).

Nos 2.500 metros, com €6000 prize money e sem público no hipódromo, «Anodino» treinado por Diogo Teixeira e montado pela checa Mila Hrubosova foi segundo classificado. Na terceira corrida (1.700m) o vencedor foi «Trovatore» e Ramon Aguilera que cruzaram a meta com larga vantagem sobre «Briscola» e Nicolas de Julián.

Assim, dois alunos de dois treinadores portugueses, Diogo Teixeira e Joaquim Oliveira, destacaram-se este fim-de-semana.

Resultados AQUI