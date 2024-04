6 Impactos Causados pela Digitalização na Corrida de Cavalos

A corrida de cavalos, também chamada de turfe, é um dos desportos mais tradicionais do mundo e surgiu na Inglaterra, durante o século XVII. Porém, recorrendo a fontes históricas, constatei que corridas de cavalos já eram disputadas nos jogos olímpicos da Antiguidade.

Atualmente, especialistas ingleses experimentaram cruzar raças de cavalos asiáticos e africanos de alta performance. Fiquei sabendo que desse cruzamento nasceu o “puro-sangue inglês”, uma das raças mais valorizadas deste desporto.

O turfe também é um clássico das apostas desportivas, atraindo legiões de apostadores a cada Derby. Acredito que por ser tão grande a popularidade este tipo de apostas no Brasil, sobreviveu até mesmo à proibição imposta pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1946, sobre casinos e casas de apostas.

Atualmente, pode apostar no seu cavalo favorito online, mas também pode fazer como eu e aproveitar todo o entretenimento de, por exemplo, Sweet Bonanza. A Lei das Bets regulamentou o setor recentemente liberando tanto apostas desportivas, quanto outros jogos online. A era digital tornou a corrida de cavalos acessível para quem nunca visitou um hipódromo. Porém, este não foi o único efeito em que as tecnologias digitais afetaram o desporto.

6 Transformações Trazidas Pela Revolução Digital

O “desporto dos reis” não ficou imune à transformação digital. Assim como outros desportods, incorporou as novas tecnologias de coleta e tratamento de dados. Na minha opinião, o fato de tecnologias servirem para acompanhar detalhadamente a performance de cada animal, e oferecerem uma base de comparação estatística, possibilita a criação de outras formas de diversão.

Turfe 4.0

A análise estatística é uma parte essencial de qualquer aposta desportiva bem informada. Porém, de acordo com o que apurei, com uma extensa base de dados e uma boa IA, especialistas começam a chegar a previsões cada vez mais acertadas, que se baseiam em dados sobre a biomecânica dos cavalos e são medidas capacidades como:

Saúde

Resistência

Velocidade

Técnica

Capacidade de adaptação

Treinamento Mais Eficiente

A coleta mais precisa sobre os dados dos animais permite também a criação de sistemas mais eficientes para treinamento. Um sistema desenvolvido pela Equs Performance, chamado Split Timing, faz uma análise completa da performance do cavalo, na modalidade Três Tambores. Com base nestes dados, o sistema pode elaborar um regime de suplementos e treinos, fortalecendo e melhorando questões específicas de cada animal.

Mais Saúde para os Cavalos

Com mais informação e acesso a aparelhos mais avançados, podemos garantir que a medicina veterinária que acompanha estes cavalos também avançou bastante. Pesquisadores da USP desenvolveram um algoritmo capaz de identificar o nível de dor num cavalo, baseado na sua expressão facial. Laudos e relatórios digitais, aliados a prontuários eletrônicos, também têm se tornado cada vez mais comum, garantindo o conforto e a saúde dos animais de corrida.

Maior Acessibilidade

Graças a uma maior oferta de transmissões ao vivo e serviços pagos de streaming, as glamourosas corridas de cavalos estão cada vez mais acessíveis. A presença nas redes sociais mantém a base de fãs do desporto informada e engajada. O perfil Turfe Online Brasil, no Instagram, conta com 29.000 seguidores, confirmei agora. Sem dúvida, a tecnologia pode contribuir bastante para o projeto da PMU Brasil de tornar os eventos de turfe mais acessíveis e democráticos, assim popularizando o desporto.

Aumento de Popularidade

Estudos internacionais, como o da Variety Intelligence Platform, apontam para uma relação direta entre o engajamento em apostas desportivas e audiência. A lógica é simples: se apostar numa partida ou corrida, é mais provável que vá assistir ao evento até o final.

O Brasil é responsável por aproximadamente 25% de todos os cliques em sites de apostas desportivas no mundo. Nestes sites, é possível apostar em eventos que estão acontecendo noutros países e até acompanhá-los ao vivo.

Outras Formas de Entretenimento

Os avanços na tecnologia de processamento de big data e IA permitiram que criadores de plataformas recreativas apresentassem simulações ultrarealistas de eventos desportivos. Com uma extensa base estatística atualizada, onde resultados da vida real influenciam o resultado das partidas. Esta é a premissa dos desportos virtuais, valendo tanto para futebol, quanto para corrida de cavalos.

Outros foram mais longe ainda e criaram plataformas de corridas de cavalos completamente digitais, onde é possível cruzar “raças” diferentes. A corrida de cavalos virtual é vista por alguns como o futuro do desporto. Entre as principais vantagens está a de poder oferecer corridas 24/7, sem desgaste animal.

Trocando Orelhas

A ampliação e o aprofundamento das tecnologias digitais nos últimos anos permitiram uma série de mudanças positivas no hipismo. Além de garantir a saúde e o bem-estar dos cavalos de competição, estas tecnologias vêm aproximando o desporto de um público cada vez maior. A coleta de dados é tão precisa que pode ser usada como base para versões inteiramente digitais e até novas opções de apostas desportivas. De sangue puro renovado, a popularidade do turfe vai galopar por muito tempo.