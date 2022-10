Sucesso das corridas de cavalos como desporto

Quando assiste a qualquer desporto, já deve ter reparado que existem logótipos de marcas no equipamento dos jogadores, e no caso de corridas de cavalos, principalmente nas camisolas.

É possível ver frequentemente empresas de viagens, grandes marcas relacionadas à indústria alimentar e outras marcas de estilo de vida como patrocinadores – mais recentemente é igualmente comum surgirem logótipos usados das marcas de jogos de casinos online

O raciocínio por detrás desta tendência é a associação da marca como forma promoção: além da propagação de um guia online de jogos de casino em Portugal, ver os seus cavalos favoritos a correr na pista com casinos específicos nas camisolas, o que tornará mais provável que os espetadores associem a marca ao desporto.

A Importância dos Casinos nas Corridas de Cavalos

Quando se pensa em desportos associados ao jogo, a corrida de cavalos é certamente um deles. É um desporto muito tradicional que, em muitos aspetos, só existe devido ao lado do jogo gerar dinheiro suficiente para manter tudo a funcionar.

Nem todos os países têm uma forte indústria. Mas as corridas de cavalos no Reino Unido, na Austrália e EUA, estão a prosperar neste momento.

Mais países estão também a emergir, o que é ótimo de ver, atraindo jockeys mais prestigiados e vendo maiores corridas criadas para fazer face à procura.

É com isto em mente que a indústria do casino tem tentado utilizar as corridas de cavalos como um mecanismo de cruzamento. Como as pessoas em todo o mundo estão a apostar em grandes eventos de corridas de cavalos, poderiam estar numa posição em que querem mais ação com cavalos depois de as corridas terem terminado.

Isto traz o jogo de casino como uma opção, com as slots de corridas de cavalos prontas e à espera de qualquer pessoa que queira tentar a sua sorte.

Porque Razão os Casinos Querem Patrocinar Corridas de Cavalos?

Os casinos mais populares estão sempre a procurar formas de atrair mais clientes e jogadores, e uma das melhores formas de se ligarem diretamente ao seu público é ter o seu logotipo.

Aqui estão algumas das formas de os casinos beneficiarem do patrocínio:

1 – Expansão para Novos Mercados

Dependendo da localização do casino, poderá ter sido limitado quanto ao que oferece em termos de jogos, pelo que a expansão para o mercado de iGaming desportivo é um lugar competitivo.

2 – A Reputação da Marca

Um dos benefícios mais significativos dos casinos que patrocinam corridas de cavalos é que podem beneficiar da reputação das mesmas e melhorar ou criar a sua própria reputação.

3 – Consciência da Marca

Se ainda não ouviu falar de uma marca, não os pode verificar. Onde melhor para um casino colocar a sua marca do que em cavalos que as pessoas apostam?

4 – Legitimidade

Quando novas marcas de casino chegam ao mercado, pode ser um desafio conseguir uma posição de destaque. Devido a uma maior consciência sobre a segurança online, os jogadores estão mais vigilantes e têm menos probabilidades de experimentar novas marcas. Ver o logótipo de um casino enquanto se observa um desporto, dá uma sensação de legitimidade.

Notas Finais

As corridas de cavalos ainda não são muito populares em Portugal, mas o objetivo é que se corra no sentido oposto. No entanto, os casinos online estão a conquistar terreno ao conectarem-se com estas corridas, ganhando visibilidade, jogadores e prestígio.