Picadeiros: Melhor absorção de impacto – menor emissão de poeiras

Os utilizadores no Pony Club do Porto estão satisfeitos. A razão? Borracha. Recentemente, uma nova superfície com granulado de borracha como camada superior foi instalada nos picadeiros interiores, trazendo inúmeros benefícios para os cavaleiros, professores e também para os cavalos.

“É notório que, numa base diária, a superfície absorve melhor o impacto nos cavalos – sendo mais confortável para eles, com toda a certeza. Além disso, a ausência de poeiras no ar é evidente, ao contrário do que acontecia com o piso anterior – o que também beneficia os cavalos a nível respiratório. Esta nova superfície com granulado de borracha traz também vantagens para os professores e técnicos que usam o espaço diariamente, já que o impacto nas articulações é menor”, diz Alexandra Alves, Psicomotricista de Equitação Terapêutica no Pony Club, continuando:

“Em termos de manutenção, estas superfícies necessitam de rega frequente. No entanto, a

manutenção é semelhante à manutenção de qualquer outro tipo de piso, necessitando sempre de uma grelha para nivelar e alisar. Devemos ter em conta que estes pisos são usados de forma constante diariamente e, tendo esse fator em conta, a manutenção necessária é baixa.”

Esta nova superfície foi instalada em 4 dias em dois picadeiros, sendo uma instalação de areia e pó de pedra como camada base e granulado de borracha GENAN MEGA COARSE enquanto camada superior.

O granulado de borracha Genan é adequado para camada superior, tanto para picadeiros

interiores como ao ar livre (adestramento ou saltos), cercados, recintos e passadiços. O granulado de borracha oferece uma superfície resistente e absorsora de impacto, trazendo menos tensão às articulações e tendões – e reduzindo desgaste do casco. No caso de queda do cavaleiro, esta será mais suave devido à camada de borracha elástica.

Na Dinamarca, vários picadeiros com granulado de borracha enquanto camada superior foram já instalados – a Genan está muito satisfeita por ter instalado com sucesso o primeiro em Portugal.

“Na Genan, estamos muito satisfeitos por ter atingido a meta de instalar o primeiro picadeiro com granulado de borracha reciclado em Portugal. Esta solução é extremamente funcional para a ergonomia dos cavalos e cavaleiros, devido à alta capacidade de absorção – e claro, é mais sustentável” comenta Ângelo Castro, Gestor de Vendas na Genan.

“Além disso, o nosso granulado de borracha destaca-se por ser o granulado mais puro no

mercado – sendo praticamente livre de poeiras e de contaminação de aço. Este facto, permite assim, um melhor ambiente indoor para todos os presentes no picadeiro.” termina Ângelo Castro.