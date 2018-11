Evolução nos 5 Anos de Pony Club do Porto 9 Novembro, 2018 11:51

“O Futuro não é o lugar para onde vamos, mas o lugar que estamos a Criar.”

O Pony Club do Porto orgulha-se de neste momento ser já uma referência no panorama equestre nacional sendo que a qualidade dos serviços, espaços, e profissionalismo da sua equipa são os elementos chave.

Como projeto social a sua principal ação assente no altruísta e solidariedade procurando fazer a diferença na sociedade actual.

Construir uma nova casa… a nossa casa…tornou se um imperativo!

CENTRO HIPICO PONY CLUB DO PORTO

O novo Centro do Pony Club do Porto tem uma área de terreno de cerca 10.000 m2

O Centro Hípico Pony Club do Porto apresenta as seguintes estruturas:

– 2 Campos exteriores para trabalho de animais, aulas e provas/apresentações;

– 2 picadeiros cobertos: um para a vertente de equitação desportiva e outro para as sessões de equitação terapêutica;

– 20 boxes para alojar Póneis e Cavalos;

– 1 edifício de apoio com escritórios e sala de direção;

– 1 centro veterinário com box de isolamento e espaço de ferração;

– 1 edifício Multifunções que albergará gabinetes de terapias etc;

– 1 sala Polivalente para eventos, workshops formação, conferências, aniversários;

– Balneários e WC’S;

– Vários espaços de apoio como armazém e garagem;

– Espaço verde envolvente com zona de convívio e Horta Pedagógica.

Equitação Terapêutica:

– Sessões individuais e de grupo de Equitação Terapêutica, Hipoterapia, e Equitação Adaptada;

– Terapias assistidas complementares assistidas por animais e em gabinete;

– Protocolos com diversas instituições públicas e privadas;

– Organização de Provas de Equitação Terapêutica ou adaptada;

Equitação Desportiva:

– Iniciação à equitação com póneis ou cavalos, nomeadamente na vertente obstáculos e ensino.

– Realização de exibições e provas;

– Exames de Sela e Estágios;

Outras valências:

– Organização de Festas de Aniversários ou outro tipo de eventos.

– Campos de Férias de Inclusão nos períodos de férias escolares;

– Inserção no mundo profissional de jovens e adultos com necessidades especiais;

– Ações de Formação na área Terapêutica e Desportiva;

– Centro de Acolhimento e Divulgação de Raças Equinas Portuguesas;

– Protocolo com diversas instituições publicas e privadas;

-Criar espaços de intervenção, partilha e orientação de famílias;

-Protocolos com Universidades e Escolas Profissionais;

-Criar espaços físicos que permitam a todos que frequentam o nosso espaço encontrar bem-estar;

Contactos:

Geral

228 318 288

info@ponyclubdoporto.org

Equitação Terapêutica

969 773 956

hipoterapia@ponyclubdoporto.org

Equitação com Póneis

926 550 267

ponyclub@ponyclubdoporto.org

Morada

Pony Club do Porto – Friends For Ever

Rua Fonte de Outeiro 272

4200-303 Paranhos.