Corridas de Cavalos: O Bem-Estar Equino

O bem-estar animal define-se como uma boa e satisfatória qualidade de vida que envolve determinados aspectos referentes ao animal, tais como a saúde, a integridade física e emocional e a longevidade.

No dia 4 de março de 2016, a indústria equina reuniu no Salão Internacional de Agricultura de Paris para assinar a Carta do Bem-Estar para Equídeos, sob a égide da FNSEA.

Este código regulamenta:

– A capacidade de uma pessoa possuir, treinar ou montar cavalos: A experiência e a formação são vitais. A France Galop organiza 5 cursos de formação por ano para formadores profissionais e amadores, durante os quais os participantes podem aprender as competências necessárias.

– Um centro de treino de cavalos de corrida não pode abrir sem que as instalações tenham sido inspecionadas, tanto no que diz respeito ao seu funcionamento como à estabulação e ao bem-estar dos cavalos.

– O estado de saúde dos cavalos é verificado em todas as fases da sua carreira desportiva, incluindo nos seus períodos de descanso. Antes da corrida: são verificados os equipamentos do cavalo, as suas ferraduras e as chibatas. Depois da corrida: cuidados veterinários para os cavalos feridos ou exaustos.

Despistagem para drogas proibidas nas corridas, durante o treino: São feitas mais de 12.000 analises para detetar a presença de substâncias proibidas em cavalos de corrida. A France Galop luta contra o doping e aplica uma atitude de tolerância zero em relação à medicação para qualquer cavalo declarado apto para participar numa corrida. Qualquer tratamento feito durante o treino ou quando o cavalo está em repouso deve ser feito no interesse da saúde e bem-estar do cavalo. Estas etapas preparatórias também estão sujeitas a controlos. 240 Centros de treino foram verificados em 2016, com amostras retiradas de pouco menos de mil cavalos.

Monitorização de doenças infeciosas e/ou contagiosas

A higiene dos cavalos é um dos fatores chave para o seu bem-estar. Os eventos equestres são um local de reprodução de doenças, especialmente de doenças contagiosas. A vacinação contra a gripe equina é obrigatória e estritamente controlada. A France Galop desempenha um papel ativo na Rede de Vigilância de Epidemias e de Patologias Equinas (RESPE, a Rede Francesa de Vigilância de Patologias Equinas), bem como no Centro Internacional de Recolha (ICC). Estas redes controlam constantemente a higiene, não só em solo francês, mas em toda a Europa, permitindo a rápida implementação de medidas de higiene em caso de risco.

Treino e reforma de cavalos de corrida

Há dez anos, a France Galop assinou uma parceria com a Liga Francesa para a Proteção do Cavalo, para cuidar dos cavalos que deixavam as corridas e que não podiam servir como reprodutores ou serem treinados para outras atividades (desportos equestres, trekking, equitação de lazer, etc.). Um fundo de reconversão dos cavalos de corrida (“Fonds de Reconversion des Chevaux de Course au Galop”) foi criado em 2007, o que permite aos membros da France Galop doar 1/1000 dos seus prémios das corridas para ajudar à reconversão dos cavalos de corrida.

A France Galop está atualmente a estabelecer uma parceria com a instituição de caridade Au-Delà Des Pistes (ADDP “Para além das pistas”), para promover a reconversão dos antigos cavalos de corrida.