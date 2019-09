Como planear a ida às Olimpíadas de Tóquio 2020? 18 Setembro, 2019 8:57

O próximo ano está cada vez mais perto e, com ele, um dos eventos desportivos mais importantes e esperados do mundo: as Olimpíadas.

Quatro anos após serem disputados no Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos acontecerão desta vez em Tóquio, no Japão, conforme já acontecera em 1964. Mas se pretende aproveitar a oportunidade para viajar até ao Japão, é melhor começar a organizar-se.

Quem pretende acompanhar de perto e também visitar os melhores destinos turísticos japoneses deve programar os custos dessa aventura.

Afinal, para poder assistir aos J.O. e conhecer a rica cultura, arquitectura e gastronomia japonesas, será necessário desembolsar uma quantia considerável com viagens, alojamento, e toda a logística inerente.

PASSAPORTE ELECTRÓNICO PORTUGUÊS

Os titulares de passaporte electrónico português válido, NÃO necessitam de obter visto para entrar no Japão e permanecer durante uma estadia inferior a 90 dias, com os seguintes motivos:

Turismo, fins recreativos, visita a familiares ou pessoas conhecidas, participação em palestras não remuneradas, visita de investigação, participação em conferências, viagem de negócios (tais como estudos de mercado, negociações, assinatura de contractos, serviços pós-venda das máquinas importadas, etc.), ou outras actividades similares não remuneradas.

PASSAGEM AÉREA

Vale a pena lembrar que quanto mais próximo da data do evento, mais elevados serão os preços das viagens. Naturalmente que estes valores irão variar de acordo com a sua cidade de origem, mas é possível estimar que uma viagem, com mais de 16h de duração, custe entre EUR 600 e 800 (low cost).

ALOJAMENTO

O alojamento é outro elemento importante que deve ser analisado no seu planeamento. Assim como acontece com os bilhetes de avião, as diárias nos hotéis mais próximos dos locais onde a competição irá ocorrer, ficarão exponencialmente mais caras à medida que o evento se aproxima.

REFEIÇÕES E TRANSPORTES

Os custos com transportes locais e alimentação costumam ser os menos previsíveis. Porém, no Japão o transporte público é excelente. Além de impecáveis e sem atrasos, os transportes japoneses são muito eficientes.

INGRESSOS

Os ingressos para as Olimpíadas de Tóquio (dressage, saltos de obstáculos e CCE) irão custar entre ¥ 3.000 (€25) e ¥ 16.000 (€134). Os bilhetes para a Cerimónia de Abertura entre ¥ 12.000 (€100) e ¥ 300.000 (€2.500).