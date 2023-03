As apostas no desporto equestre

Os eventos equestres vão ganhando cada vez mais adeptos, desmistificando-se a ideia de um desporto de elites, totalmente inacessível para a maioria do público. Para isso, a transmissão de grandes eventos e dos principais campeonatos em canais de televisão tinha sido um grande impulsionador. A beleza do cavalo e do espetáculo em si começam a atrair mais público e mais participantes.

Regime Jurídico do Jogo: de vento em popa

De acordo com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, citado pelo Diário de Notícias, as apostas desportivas movimentaram mais de 4000 milhões de euros em Portugal nos últimos cinco anos. A tendência, de acordo com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto citada no mesmo artigo, revela-se à escala global.

O setor dos casinos online, regulamentado pelo mesmo quadro legislativo (Regime Jurídico do Jogo e Apostas Online, de 2015), assiste a um sucesso semelhante. Também neste caso o sucesso é global. No Brasil, por exemplo, mesmo sem regulamentação por parte do Estado, as plataformas internacionais aproveitam o vazio legal para se implantarem junto do consumidor brasileiro.

Tudo, menos as apostas em cavalos

Estamos a viver uma época de ouro no que toca ao interesse por apostas em desporto e ao dinamismo do setor. Claramente trata-se de um comboio que as apostas hípicas mútuas não podemos perder. Este tipo de apostas são muito mais emocionantes pois cada corrida é muito mais curta que qualquer evento desportivo, e ainda temos imensas corridas por dia, possibilidade de enormes múltiplas, uma enorme diversidade de dicas, entre muito mais.

É pena, de facto, pois a SCML não está, de forma alguma desatenta ao mercado. É notório que tem vindo a investir nas suas diversas plataformas de apostas, oferecendo apps e demais possibilidades tecnológicas.

Nem sequer faltou, durante este período, a Lotaria do Património, um jogo cuja receita se destinava a financiar o restauro e manutenção do edificado patrimonial e histórico português. Alvo de muitas críticas (o cronista do Público João Miguel Tavares acusou a tutela de “estar a empurrar” para cima das classes D e E a preservação dos monumentos nacionais, esmagadoramente frequentados pelas classes médias), a Lotaria do Património acabou por ser extinta em 2022.

Só as apostas em cavalos tardam em ver a luz do dia.

Sem esperança no horizonte

O pior é mesmo a ausência de notícias que, pelo menos, prometam o retomar do que estava anunciado para 2020.

Infelizmente, e como deixámos no ar nesse “longínquo” artigo de há cinco anos, parece que somos ainda o país retratado n’ Os Maias e que as corridas de cavalos continuam a sofrer de triste condição. Nós, os apaixonados pelo cavalo, não deixaremos esmorecer a nossa fé. Estamos em crer que a SCML não pode deixar de constatar que há uma oportunidade claríssima mesmo à nossa frente e que urge colocar todas as rodas e peças em movimento, para que as apostas em corridas de cavalos sejam uma realidade em Portugal.

No entanto, é importante lembrar que as apostas em corridas de cavalos são uma forma de jogo e podem ser arriscadas. É importante definir limites claros para as suas apostas e evite arriscar mais dinheiro do que pode perder. Além disso, é importante lembrar que não há garantias de sucesso em apostas hípicas, e é possível perder dinheiro.