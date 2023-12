Apostas em desportos equestres: estratégias populares

A aposta “Quem é superior” pressupõe que o jogador adivinhe qual cavalo do par selecionado chegará antes do outro.

Estratégia Al Capone

Consiste em encontrar corridas com cotas elevadas, pelo menos 4.00. Em seguida, é feita uma aposta em todos os favoritos dentro do orçamento. Mesmo se apenas um cavalo vencer, o jogador permanecerá com lucro.





Tipos de estratégias em desportos equestres

O uso de estratégias nas corridas de cavalos na internet ajuda os jogadores a aumentar suas perspectivas de sucesso, desenvolver habilidades no jogo e fazer apostas reflexivas e eficientes.

Trixi: é uma das estratégias mais conhecidas em desportos equestres. Não é uma garantia de 100% de vitória, mas pode proporcionar bons lucros. Muitas vezes, ocorrem corridas sensacionais e os favoritos experientes podem perder para os novatos. Siga os primeiros torneios do dia e escolha três participantes que sejam favoritos. Eles devem participar de diferentes hipódromos e ter uma cota de pelo menos 2.00. Uma aposta online é feita nesses cavalos da seguinte forma: uma aposta acumulada em três cavalos e três apostas individuais em diferentes pares. Portanto, com apostas de 100 rublos, a quantia gasta pelo jogador será de 400 rublos. Com uma cota de 2.00, é possível recuperar o dinheiro imediatamente se pelo menos dois cavalos ganharem. Se todos os cavalos ficarem entre os vencedores, o lucro será de 2000 rublos. Esse mesmo esquema funciona bem se uma aposta for feita em dois favoritos. Nesse caso, devem ser registradas duas apostas em pares e uma acumulada.

Porquê usar estratégias em corridas de cavalos na internet

Cada jogador experiente tem seu próprio método de jogo testado. Há várias razões pelas quais vale a pena usar estratégias:

Aumentar as chances de vitória.

Melhorar habilidades e experiência.

Economizar tempo e dinheiro.

Aumentar a confiança e a classificação do jogador.

O processo de jogo se torna interessante e divertido.

É importante lembrar que as estratégias não garantem a vitória. É necessário tempo e esforço para estudá-las e aplicá-las com sucesso. É fundamental abordar o jogo de maneira responsável e não arriscar mais do que se pode perder.