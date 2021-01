Apostar em Corridas de Cavalos 25 Janeiro, 2021 12:42

Segundo informações históricas as apostas em cavalos começaram por volta de 1600 no Reino Unido. Desde então diversas pessoas começaram a fazer parte desse mundo, inclusive a realeza inglesa. Associando a emoção com possibilidade de altos ganhos, fez com que esse mercado se expandisse e, com o advento da internet, ganhasse ainda mais destaque.

Nas apostas desportivas online, os apostadores têm também a possibilidade de fazer uma aposta em corridas de cavalos. As apostas geralmente são bem objetivas, com a pessoa que aposta, a escolher qual o cavalo vencedor. Porém, há duas versões de apostas em cavalos que poderão ser encontradas em sites de apostas, sendo a primeira delas a de corridas com animais a sério. Já a outra é uma modalidade virtual, onde os cavalos são fictícios, mas a emoção é praticamente a mesma da de quem está apostando numa corrida real.

MERCADOS PARA APOSTAR EM CORRIDAS DE CAVALOS

Quando se acede a um site de apostas fiável, encontra-se basicamente dois mercados para apostar em cavalos. O primeiro mercado será de primeiro lugar. Nessa opção, você deverá descobrir qual o cavalo que terminará a corrida em primeiro. Já o de segundo lugar será para tentar descobrir quem terminará na segunda posição.

As possibilidades (odds) condizem com as chances reais de cada cavalo conseguir chegar na posição que você apostou. Em alguns mercados podemos ainda encontrar mais hipóteses de fazer outra aposta, como é o caso do Show, onde o apostador tentará descobrir se o cavalo que selecionou ficará entre os três primeiros.

Outro mercado bem comum para apostas em corridas de cavalos é o de ‘Across The Board’, onde você usa uma aposta sistemática. Ou seja, fazem-se apostas em 3 diferentes opções e, caso uma delas resulte, você ganhará o valor que apostou. Essa opção é bem similar a apostas sistema, mas com a variação de que você precisa apenas de que o resultado saia numa das opções, não necessariamente em todas elas, para ganhar.

É importante destacar que o apostador deve sempre tentar conhecer o histórico dos cavalos antes de fazer a sua aposta. Mas, além dessa recomendação, vamos apresentar outras informações que o ajudarão a ter chances de lucrar com as suas apostas em corridas de cavalos, sejam elas reais ou virtuais.

DICAS PARA GANHAR EM APOSTAS DE CORRIDA DE CAVALOS

O primeiro passo para ter sucesso com apostas em corridas de cavalos é conhecer bem o mercado onde você está a apostar. Além disso, no caso da corrida com cavalos a sério, precisará perceber quais são as regras, quem são os favoritos e quais as estatísticas que deverá analisar ao fazer a sua aposta.

Portanto, se resolveu fazer uma aposta num cavalo para que ele seja o primeiro classificado em determinada corrida, esse palpite deverá ser baseado em algumas estatísticas, ou seja, numa análise de que aquele cavalo realmente é o favorito na corrida que vai disputar.

Geralmente os cavalos favoritos têm odds menores do que os seus concorrentes. Afinal, os favoritos têm mais chance de vitória e isso, por sua vez, faz com que eles tenham uma menor retribuição do que quando são comparados com cavalos mais fracos e que também estão disputando o primeiro lugar.

Assim, é importante que você veja as odds e descubra o cavalo favorito. Dependendo de como foi o passado dele nas últimas corridas, pode ser interessante apostar para que ele ganhe. Porém, se tiver um concorrente mais forte que ele, pode ser difícil ganhar sua aposta.

Para começar, é recomendável que o apostador se concentre em corridas em que o favorito se destacou muito mais que os outros. Com isso, a sua aposta terá mais chances de ganhar.

Use sempre as estatísticas para decidir. Ou seja, prefira sites que oferecem estatísticas sobre os cavalos que vão disputar a corrida em que vai apostar. Afinal, essas informações são as que você deverá analisar para saber se um cavalo é interessante ou não para apostar.

QUAL É A MELHOR OPÇÃO: CORRIDA DE CAVALOS DE REAIS OU VIRTUAIS?

Como há duas opções principais de corridas de cavalos para você apostar, é importante conhecer quais são as vantagens de cada uma delas. No caso da corrida virtual, a grande vantagem é que sempre há corridas para você apostar, pois estão disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana.

Já as corridas reais oferecem mais mercados e estatísticas para apostar, quando comparadas com o mercado virtual. Além disso, há mais emoção, pois são cavalos de verdade que estão disputando a corrida. Por vezes são também transmitidas imagens em tempo real do hipódromo em que está a decorrer a corrida.

APOSTAR EM CORRIDAS DE CAVALOS ATRAVÉS DO TELEMÓVEL

Um elemento importante para quem vai apostar em corridas de cavalos é que se pode fazer a aposta usando um telemóvel. Basta criar uma conta num site de apostas fiável que ofereça um aplicativo para apostar em corridas de cavalos.

Depois, terá que fazer um depósito, e começar a apostar. Lembre-se de ter uma conexão à internet confiável e segura para que possa transferir os seus pagamentos. Além disso, é importante que confira os bônus, pois há sites que oferecem promoções para novos clientes ou pessoas que tenham interesse em fazer apostas em corridas de cavalos.