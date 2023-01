Longines Global Champions Tour preparado para um calendário de 16 etapas em 2023

A edição de 2023 da Longines Global Champions Tour (GCT) está quase a chegar e muitas são as expectativas para a edição deste ano de uma das maiores provas de hipismo do Mundo.

A prova, que consiste em diversos eventos em diversos locais do mundo, vai ter 16 provas neste ano de 2023.

Após receber o Campeonato do Mundo de futebol no final de 2022, o Catar vai ser o anfitrião da primeira prova deste ano, que tem data marcada para o fim de semana de 2 a 4 de Março. Segue-se a América do Norte, com visitas a Miami e à Cidade do México antes da chegada à Europa em meados de Maio.

Em território europeu a Global Champions Tour irá estar em Madrid e em junho passará por Saint Tropez, Cannes, Paris e no Principado do Mónaco. Antes da capital francesa, o Tour irá ainda passar pela Suécia, mais concretamente por Estocolmo.

Para além de Maher, também o medalhista olímpico Peder Fredricson é um dos favoritos. O atleta que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, pretende recuperar o título conquistado em 2021.

Para além do sueco, também Pieter Devos, cavaleiro de 36 anos oriundo de Bekkevoort, na Bélgica e o veterano Christian Ahlmann, alemão de 48 anos, são dois dos favoritos, tendo terminado a edição de 2022 em segundo e terceiro lugar.

A representar Portugal estará Rodrigo Giesteira Almeida, o cavaleiro de 30 anos que menciona a família como a grande motivação para a modalidade que ama, referindo em entrevista: «Sempre estive apaixonado por cavalos, natureza e adrenalina. Juntei-os todos e não podia ter decidido melhor porque encontrei o desporto certo. Tive sempre a sorte de ter pais que me aconselharam». O nosso país já conta com uma vitória neste prestigiado campeonato, com a cavaleira luso-brasileira Luciana Diniz a conquistar o troféu em 2015.

Naquela que será a 17.ª edição da Tour, fundada em 2006 por Johannes Tops, que continua na presidência do Tour e da Liga, as ligações ao nosso país não terminam com a participação de Luciana Diniz e o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, recebeu uma das etapas do campeonato entre os anos de 2006 e 2019. Recordamos também que no ano seguinte, em 2020, o Global Champions Tour não se realizou devido à pandemia de Covid-19.

A viagem pela Europa conhecerá ainda mais cinco países: Alemanha, Inglaterra, Países Baixos, Itália e a última prova do campeonato será em Praga, na Chéquia. Entre o país transalpino e a derradeira passagem pela Europa há ainda dois eventos, um regresso aos Estados Unidos, mas desta vez a Nova Iorque e a Riade, na Arábia Saudita.

Foi mesmo neste país do Médio Oriente que a temporada passada terminou, naquela que foi a coroação de Ben Maher, cavaleiro nascido no norte de Londres, batendo o recorde de conquistas ao juntar o troféu aos já conquistados em 2018 e 2019.

