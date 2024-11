WBFSH Ranking de Garanhões 2024: 5 Reprodutores Lusitanos no Top 100

Como acontece anualmente, a World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) divulgou o ranking de garanhões nas disciplinas de Dressage, Saltos de Obstáculos e Completo.

Na Dressage, cinco reprodutores Lusitanos recomendados conquistaram lugares entre os 100 melhores do mundo em 2024:

Rubi (16º) – 9.486 pontos

Rico (35º) – 5.609pts

Escorial (80º) – 2.060pts

Peralta Pinha (91º) 1.848pts

Riopele (99º) – 1.751 pts

Épico das Figueiras (100º) – 1.739pts.

A pontuação alcançada pelos seus descendentes, como «Imperador dos Cedros», «Horizonte», «Lord das Faias», «Gladiador do Lis», «Euclides Mor» e «Jota das Figueiras», garantiu a entrada destes reprodutores no Top 100 mundial.

No topo do ranking de reprodutores de Dressage, pelo terceiro ano consecutivo, está «Johnson» (Jazz x Flemmingh). Com impressionantes 31.608 pontos, ele assegura o 1º lugar com ampla vantagem. Após cair para a quarta posição em 2023, vindo do segundo lugar em 2022, «Quaterback» (Quaterman x Brandenburger) regressa ao Top 3, ocupando a 2ª posição com 27.239 pontos.

Já «Blue Hors Zack» (Rousseau x Jazz) mantém-se entre os três melhores, mas desce para a 3ª posição, com um total de 20.612 pontos.

Graças a «Johnson» e «Blue Hors Zack», o lendário reprodutor «Jazz» continua a exercer uma forte influência na criação contemporânea de cavalos de Dressage.

WBFSH Ranking de Garanhões 2024

Garanhões descendência AQUI