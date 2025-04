Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (07/13 ABR)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

CSN3* Heras Spring PRODUQUE Showjumping 2025

CDN3* Copa ANCCE Equus Duri – Abril 2025

INTERNACIONAL:

Spring MET 2025 Tour IV Week 1

CSI Youth Azelhof

CSI2* Guadalajara Country Club S2 – 2025

WEC Ocala Spring II

Outdoor Late Entry Riesenbeck International

Stal Hendrix Hengstenshow 2025

Paso Park Welcome Classic

HJAM at World Equestrian Center USEF Hunter Jumper

JD Massey Classic Horse Show

CHIO Aachen CAMPUS Dressurturnier

Jumping Pro-Am Le Poet

SPRING TOUR WEEK 2 CSI2*/1*/YH* Peelbergen

Addington – Blue Chip Winter Championships

Bavarian Open Küps

Meeting de printemps II – Saint Lô

CSI2* Barbaste

WEC April Dressage presented by Hampton Green Farms CDI4*

Top Dressage Tolbert (CDI3*)

Jumping Pro-Am Canteleu

CSI5* UAE President’s Cup Showjumping Event

Strzegom Spring Open I 2025

DSP Future Stars: Freispring- und Freilaufchampionat

LEILÕES:

Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers

14. Oldenburger Sattelkörung

CORRIDAS:

Renntag Düsseldorf

