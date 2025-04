Cavaleiros portugueses em destaque no CSN5* em Sevilha

Após a realização, no passado fim de semana, do CSN4* que marcou o arranque da Rota de Primavera do Real Club Pineda de Sevilha, arrancou na última sexta-feira o segundo concurso do circuito. Desta vez, um CSN5* que contou com a participação de vários cavaleiros portugueses, que têm vindo a evidenciar-se pela sua prestação neste prestigiado evento, levando bem alto o nome da equitação nacional.

Esta competição encerra a tradicional Rota de Primavera, reunindo uma participação expressiva, com cerca de 400 conjuntos em pista, entre as provas oficiais e sociais. Para além do elevado número de participantes, o evento destacou-se também pela qualidade do leque de cavaleiros presentes, entre os quais os representantes portugueses que deixaram uma marca muito positiva.

Resultados AQUI