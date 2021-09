Global Champions Tour: Olivier Robert ganha a etapa 2 de Roma (VÍDEO) 21 Setembro, 2021 11:29

O cavaleiro francês, Olivier Robert, de 45 anos, venceu no sábado (20) o Grande Prémio da etapa 2 de Roma do Global Champions Tour.

Montando Vangog Du Mas Garnier, Robert foi um dos quatro conjuntos completou tanto o percurso principal como o desempate sem faltas. No desempate, foi o mais rápido, com o tempo de 40,62s.

A sueca Malin Baryard-Johnsson foi segunda classificada com H&M Indiana (41,32s) e em terceiro lugar ficou classificado o cavaleiro suíço Bryan Balsiger com Twenty Two des Biches (42,27s).

O britânico Ben Maher e Robert dividem a liderança do ranking com 228 pontos cada. A australiana Edwina Tops-Alexander ocupa o terceiro lugar com 222 pontos.

As duas próximas etapas serão disputadas em Samorin (SLO) a partir do dia 15 de Outubro.

Resultados GP AQUI