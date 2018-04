ESAS na vanguarda da preservação e divulgação da raça Sorraia 8 Abril, 2018 23:03

A Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) cumpriu, mais uma vez, a sua missão para a preservação da raça equina autóctone do cavalo do Sorraia, com o nascimento de um poldro, no passado dia 22 de Março, filho da égua Gioconda, criada pela ESAS, e do garanhão Frasquete, ferro Coudelaria Nacional, garanhão pertencente ao núcleo de cavalos Sorraia da Escola de Equitação da ESAS, mediante protocolo celebrado com a Companhia das Lezírias.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido pela Agrária de Santarém, no próximo dia 7 de Junho, durante a Feira Nacional de Agricultura, vai realizar-se um Workshop teórico-prático, incluído num projeto de transferência de conhecimento, co-financiado pelo programa Alentejo 2020, subordinado ao tema “O cavalo do Sorraia – uma raça a promover e divulgar”. Serão abordados temas relacionados com a sua caracterização demográfica e genética e terminará com uma demonstração prática da funcionalidade e polivalência desta escassa e ameaçada raça autóctone portuguesa.

Fonte: Engº António Pedro Andrade Vicente