Congresso 2024 da World Breeding Federation for Sport Horses em Portugal (VÍDEO)

A APSL e a Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas (APCRS) têm a honra de anunciar a realização do Congresso Anual da World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) em Portugal este ano.

Esta prestigiada federação, dedicada às raças de cavalos de desporto, desempenha um papel fundamental na promoção e desenvolvimento do desporto equestre global. Entre as suas diversas atividades, destaca-se a organização do Campeonato do Mundo de Cavalos Novos nas disciplinas de dressage, saltos de obstáculos e concurso completo. Além disso, a WBFSH é responsável pelo estabelecimento do ranking internacional de raças e garanhões nessas três disciplinas olímpicas.

O Congresso terá lugar em locais emblemáticos como Lisboa, Sintra e Cascais, de 12 a 15 de Outubro de 2024. A APSL está firmemente comprometida em fortalecer a projeção global do cavalo lusitano, contribuindo assim para o reconhecimento internacional da excelência e tradição equina portuguesa.

Acreditamos que este evento será uma oportunidade ímpar para promover a diversidade e qualidade do cavalo lusitano, consolidando a sua posição no cenário internacional dos desportos equestres.

Filme promocional