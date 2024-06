XV Ecuextre: Criadores Portugueses e Cavalos Lusitanos a caminho de Badajoz

A XV edição da ECUEXTRE traz a Badajoz o Festival e Campeonato da Espanha de Cavalos de Puro Sangue Lusitano em Dressage e Morfologia.

As provas de ensino para cavalos novos, e a aprovação de garanhões e éguas serão realizadas hoje quinta-feira, 6 de junho, enquanto os eventos de Morfologia ocorrerão nos dias 7 e 8 de junho, sexta e sábado, respetivamente, na FERIA BADAJOZ IFEBA, durante a XV edição da Feira do Cavalo e do Touro. As categorias do Campeonato incluem avaliação de Reprodutores, Morfologia de Fêmeas e Machos, Provas de Ensino para Cavalos Novos (4 a 7 anos), reprise Prix São Jorge e o Grande Prémio.

A terceira edição do certame reunirá mais de 100 exemplares entre o ensino e a morfologia, provenientes de Espanha e de Portugal. Nesse sentido, José Gayan, presidente da AEPSL, destacou a importância deste concurso no calendário de todos os criadores do setor.

Como grande novidade este ano, será realizado um tributo a um cavalo de referência, «Nazarí», que se retirou da atividade tauromáquica no ano passado e pertence ao rejoneador Diego Ventura. Outros homenageados serão o cavaleiro olímpico espanhol Claudio Castilla e o criador Emiliano Martín, que será reconhecido pela sua trajetória profissional.

Quanto às categorias do concurso, ensino e morfologia, ambas serão conduzidas por juízes internacionais de prestígio. Para as provas de morfologia, contará com o português Tiago Gomes, enquanto no ensino, estará presente Teresa Fontán.

As provas serão transmitidas em direto por Live Streaming AQUI