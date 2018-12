WBFSH: «Dragão das Figueiras» o melhor garanhão Lusitano do ranking Mundial de Raças de Dressage 10 Dezembro, 2018 19:29

O ranking final do World Breeding Federation of Sport Horses para cavalos de Dressage publicado esta segunda-feira (10/12), coloca o garanhão Lusitano «Dragão das Figueiras» (Único x Valéria por Xaquiro) no primeiro lugar do Studbook Lusitano com a pontuação de 1.807 pontos. «Coroado AR» (Rubi AR x Luxelia por Xaquiro) desceu para o segundo lugar com 1.739 pontos. «Bariloche» (Rouxinol x Orgulhosa por Hostil) mantém-se na terceira posição com 1.659 pontos. No seguimento, «Fogoso» (Rico x Amélia por Rajá) com 1.606 pontos, Xiripiti (x Qualificado) com 1.463 pontos e «Xenofonte d’Atela» filho de Hostil, com 1.459 pontos. Estas 6 pontuações levam o Studbook Lusitano a subir três posições no ranking mundial, ocupando a 8ª posição (9.773 pts) na classificação de raças de cavalos de Dressage.

A primeira posição deste ranking pertence ao Studbook KWPN (13.745pts) e os cavalos que pontuaram foram, Verdades, Unee B, Blue Hors Zack, Zaire-E, Cennin e Buriel KH.

O Studbook Hanoveriano ocupa a segunda posição (13.407 pts) e o Westfalian encontra-se na terceira, com 12.749 pontos.

No Ranking Mundial de Criadores de cavalos de Dressage, a primeira coudelaria nacional deste ranking é a Sociedade Quinta das Terras que ocupa 60ª posição entre 749 criadores.

WBFSH Cavalos de Dressage AQUI

WBFSH Criadores AQUI