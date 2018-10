Vilamoura Champions Tour 2018: Italiano Antonio Alfonso vence Grande Prémio 7 Outubro, 2018 20:28

Antonio Alfonso venceu este domingo o Grande Prémio da segunda semana do Vilamoura Champions Tour 2018.

Montando o garanhão SF Redskin de Riverland, de 13 anos, Antonio Alfonso foi o mais rápido na barrage, batendo em apenas trinta e sete centésimos de segundo, a dupla holandesa Johnny Pals com o garanhão Holstein Fernando que foi 2º classificado. Antonio Alfonso já havia conquistado no domingo passado, o segundo lugar no Grande Prémio mas com a égua belga Dream Van Generhese. O alemão Marc Bettinger completou o pódio com o garanhão Balouzino, tendo penalizado quatro pontos no desempate.

Os melhores cavaleiros portugueses no Grande Prémio (1,50m) foram Duarte Seabra (Twix V Overis Z) e Hugo Carvalho (Extraordiner) que ficaram classificados em 7º e 8º lugares respectivamente, nesta prova a contar para o ranking mundial Longines.

Sem faltas e cumprindo os 76 segundos concedidos para completar o percurso composto por 13 saltos e 16 esforços, ficaram apurados para a barrage 7 conjuntos, mas apenas dois terminaram esta prova com duplos percursos sem faltas.

ANTÓNIO MATOS ALMEIDA VENCE PEQUENO GRANDE PRÉMIO

No sábado, o dia correu de feição para o cavaleiro português António Matos Almeida que, em duas semanas, somou o seu quarto triunfo com a égua Ulena Mail (32,92s) neste circuito, desta vez no Pequeno Grande Prémio (1,40m) relegando o eslovaco Bronislav Chudyba para o segundo lugar com Poker Face 33 (33,22s). O brasileiro André Américo de Miranda ficou classificado em terceiro com Ermes des Bergeries (34,04s).

Dos 88 participantes que alinharam, 21 disputaram a barrage e 10 terminaram com duplos percursos sem faltas.

Nas restantes competições de domingo, a britânica Louise Simpson, montando Jaffar de Bourguignon, venceu a prova de 1,30m. Harry Marshall, a competir pela Irlanda, com First Verdi, ficou em primeiro lugar na prova de 1,35m e o britânico Will Lewis venceu a prova de 1,20m montando Titanic de Moisenais.

A competição regressa às pistas terça-feira (9), com as provas de cavalos novos.

