Vilamoura by Summer 2018: Espanhol Mariano Martínez Bastida vence o Grande Premio Tino Torres “In Memorian” (VÍDEO) 10 Julho, 2018 7:25

Terminou esta segunda-feira o primeiro CSI2* do Vilamoura by Summer Tour com o triunfo de Mariano Martínez Bastida no Grande Prémio montando Quicksilver (0/0-38,74s). Esta é a segunda vitória consecutiva (2017) no Grande Prémio deste conjunto, que venceu também a prova ao cronómetro (1,40m) da primeira jornada de sexta-feira (06/07).

Na prova rainha, em memória do cavaleiro espanhol Tino Torres, falecido em Maio passado, o conjunto português António Matos Almeida e Nikel de Presle subiu ao segundo lugar do pódio (0/0-41,35s), seguido da espanhola Laura Roquet Puignero com a égua Sandi Puigroq (0/0-41,68S). Rodrigo Silva Morgado (POR) ficou às portas do pódio com Emil (0/0-42,18s), enquanto Felipe Ramos Guinato (BRA) ocupou o quinto lugar com Cornet Star (0/0-44,14s).

O percurso inicial composto por 13 obstáculos e 16 esforços (1,45m), traçado pela chefe de pista espanhola Elena Boix, contou com 53 conjuntos tendo passado ao desempate apenas 9.

O Pequeno Grande Prémio disputado no domingo (1,35m) foi também ganho pelo um conjunto espanhol, Santiago Nuñez Riva com o garanhão KWPN Vidar (NI) (x Concorde). Os portugueses Duarte Seabra (Vendetta de Cossigny) e Hugo Carvalho (Cascari HR) ocuparam o segundo lugar e terceiro lugares do pódio respectivamente.

