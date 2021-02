Vilamoura Atlantic Tour: Alemão Marc Bettinger vence final para Cavalos de 6 Anos 23 Fevereiro, 2021 17:04

Esta quarta-feira, a final para cavalos de 6 anos do Vilamoura Atlantic Tour, foi ganha pelo alemão Marc Betting, com o castrado SF Fevrier de Hus (Con Air x Corrado). Com obstáculos a 1,35m, a final foi disputada em duas mãos, tendo o francês Mathieu Billot ficado em 2º lugar, com a égua SF Fulldollar de Raygade (El Torreo de Muze x Dollar du Murier). O terceiro lugar foi para a alemã Finja Borman, com o garanhão Holstein Can Hope (Cascadello x Lord Z).

Portugueses classificados no “top 10”, Henrique Drumond, com o castrado Contro Z, com o quarto lugar e Francisco Rocha com Lírio do Belmonte em oitavo.

O Atlantic Tour 2021, que teve início a 25 de Janeiro, termina a 7 de Março, depois de seis semanas de competição.

Resultados AQUI