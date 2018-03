Vilamoura Atlantic Tour 2018: Franceses dominaram o Grande Prémio; Duarte Seabra em 7º lugar (VÍDEO) 5 Março, 2018 8:30

Os cavaleiros franceses dominaram o terceiro Grande Prémio (CSI2*) do Vilamoura Atlantic Tour, tendo ocupado os três primeiros lugares do pódio este domingo.

71 Participantes alinharam nesta prova (1,45m) a contar para o ranking mundial Longines, desenhada pelo chefe de pista internacional português, Bernardo Costa Cabral. Disputaram o desempate 16 conjuntos, após zero pontos na primeira mão.

O francês Olivier Guillon com o SF Vitot du Chateau de 9 anos, com um percurso sem faltas em 34,17s registou o melhor tempo dos 7 conjuntos que terminaram o desempate sem faltas. Os seus compatriotas Felice Bertrand com Sultane des Ibis (34,55s) e Titouan Schumacher com Jaqui (35,60s) ocuparam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. O melhor português nesta prova foi Duarte Seabra com Twix V Overis Z que alcançou um honroso 7º lugar sem faltas (38,74s).

A segunda prova mais importante disputada ao cronómetro (1,40m), foi ganha pela britânica Laura Renwick com VDL Groep Alitta, registando com esta montada a sua terceira vitória neste tour. O cavaleiro alemão David Will foi segundo com Qualtinue enquanto o belga Thierry Goffinet foi terceiro classificado com Blue Boy van Berkenbroeck. Luís Sabino Gonçalves (POR) com Imperio Egipcio Rivage conseguiu o oitavo lugar nesta prova.

Confira os resultados completos AQUI

Siga as provas em directo AQUI