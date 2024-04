VI Concurso de Modelo Andamentos: Programa, Inscrições e Regulamento

Promovido pela Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior, o VI Concurso de Modelo e Andamentos da Beira Baixa Sul realiza-se nos dias 13 e 14 de abril em Castelo Branco.

Já se encontra disponível o Regulamento, Programa e a lista de participantes para ser analisada e corrigida antes de ser enviado para a APSL. Em breve, a comissão organizadora entrará em contacto com os interessados para indicar o lugar nas boxes.

O jantar de criadores será no mesmo local, Quinta da Dança, pelas 20h, com um custo de 15 euros por adulto (menu). Crianças até aos 10 anos – 8 euros (ementa em anexo). Ainda está a tempo para se inscrever para o jantar. Caso estejam interessados em contratar um dos fotógrafos, terão de o fazer pessoalmente para Afonso Bordallo Rodrigues afonsopt95@gmail.com ou Carolina Duarte, carolinasduarte96@gmail.com.

Por último, os cavaleiros interessados em participar na Jornada de Ensino do Regional Centro podem fazer a sua inscrição ou no site da FEP, se for federado, ou enviar email para: joaoafonsobaptista@hotmail.com.

PROGRAMA

SEXTA-FEIRA |12 de Abril

15h00 | Receção dos concorrentes e Admissão animais

SÁBADO |13 de Abril

09h00 – Jornadas Concurso Regional de Dressage Centro

Receção dos concorrentes e Admissão animais

15h | Modelo Andamentos

Classe MI – 1 ano

Classe MII – 2 anos

Classe MIII – 3 anos

Classe MIV – 4 anos montados

Classe MV – 5 anos ou mais montados

Classe MVI – Descendência de Garanhão

Campeão Macho

20h00 | Jantar Criadores

DOMINGO | 14 de Abril

9h30| Modelo e Andamentos | Fêmeas

Classe FI – 1 ano

Classe FII – 2 anos

Classe FIII – 3 anos

Classe FIV – Éguas Afilhadas

Classe FVI – Descendência Éguas

Classe FIX – Poldro Mamão

Classe FVII– Éguas Montadas

12h15 | Campeã Fêmea

12h30 | Melhor Apresentador

12h45 | Melhor Criador

13h00 | CAMPEÃO de CAMPEÕES

Lista de Escritos AQUI

Regulamento AQUI

PRÉMIOS AQUI

Organograma AQUI