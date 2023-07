«Vendredi de Loisel» vence em trotador francês

O Hipódromo Municipal da Maia recebeu centenas de pessoas para um fim de tarde de corridas, a contar para o Campeonato Nacional.

O Centro Equestre da Maia, localizado na freguesia de Nogueira e Silva Escura, recebeu no último sábado, a terceira jornada do Campeonato Nacional de Corridas de Trote e Galope 2023.

A quarta manga da tarde na distância de 2400 metros contou com a participação de seis drivers. Numa corrida bastante renhida, foi «Vendredi de Loisel» de 14 anos da Quadra Pec-Nature com o driver Sérgio Oliveira quem trouxe o prémio para casa. «Very Good Tejy» da Quadra Maia Lidador com o driver Rui Pinheiro foi segundo classificado, enquanto «Caberlot» com Acúrcio Peixoto terminou em terceiro.

«Vendredi de Loisel» após as três primeiras jornadas, deste campeonato, lidera o ranking provisório no trote com 148,8 pontos.

A quinta manga de galope (2000m) teve como vencedor Joaquim Oliveira, a representar a quadra Maia Lidador, e montando o macho francês «Cavani Kaizen». O francês «Gold Beach» da quadra Da Invicta montado por Diogo Duarte foi segundo classificado e «Boujoc» com o jóquei Ricardo Sousa terminou em terceiro lugar.

«Remember Me» da quadra Paulo Abreu, foi quarto classificado com Renato Pereira. «Remember Me» ocupa agora o primeiro lugar provisório no ranking de Galope com 102,8 pontos.

A terminar a jornada decorreu uma manga para os póneis. O jóquei, Santiago Lima com Pilot da Quadra Invicta foi o vencedor, pela terceira vez consecutiva.

Resultados Trote e Galope AQUI

Ranking Trote

Ranking Galope