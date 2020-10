Vencedores do Troféu APSL de Equitação de Trabalho 2020 14 Outubro, 2020 7:46

Gilberto Filipe, Nicole Silva, João Barbosa e Mafalda Galiza Mendes, foram os vencedores do Troféu APSL de Equitação de Trabalho 2020, cuja final decorreu na Sociedade Hípica Portuguesa no passado fim-de-semana.

Nos escalões Cavalos Debutantes e Masters o vencedor absoluto foi Gilberto Filipe. Venceu com Luar da Caniceira nos Debutantes ao totalizar 33 pontos e com Zinque das Lezírias (33pts) nos Masters, após o somatório dos pontos obtidos em cada jornada, sendo esses pontos atribuídos de modo idêntico ao das jornadas do Campeonato Nacional.

No escalão Sub-16, a vencedora foi Nicole Silva com Endiabrado (31 pts), e nos Sub-20, João Barbosa com Hobby conquistou este troféu tendo totalizado 31 pontos.

A vencedora absoluta nos Consagrados, foi Mafalda Galiza Mendes com Isco (33 pts) que alcançou vitórias nas três jornadas disputadas.

Resultados completos AQUI