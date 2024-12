Vencedores da Final da Taça de Portugal e Troféu Dressage Póneis 2024

No último fim de semana (29, 30 de novembro e 1 de dezembro), o Centro Hípico da Arruda, em Arruda dos Vinhos, recebeu a muito aguardada Final da Taça de Portugal de Dressage e do Troféu Dressage Póneis 2024. O evento, organizado com a habitual excelência pela Academia Dressage Portugal, em parceria com a Federação Equestre Portuguesa, foi palco de grandes momentos de desportivismo e técnica. Em simultâneo, decorreu um Concurso de Dressage Especial, reunindo 69 conjuntos oriundos de várias regiões do país, que elevaram o nível da competição.

A Final da Taça de Portugal de Dressage destacou-se pelo notável nível competitivo, com diversas prestações a ultrapassarem a impressionante marca dos 70%. Contudo, o grande destaque foi, sem dúvida, Mafalda Galiza Mendes, que teve um desempenho extraordinário, conquistando vitórias em cinco graus distintos: Preliminar, Elementar, Média, Avançada e Small Tour, todas com médias acima dos 70%, consolidando o seu nome entre os grandes talentos da Dressage nacional.

No Grau Preliminar, Mafalda Galiza Mendes brilhou montando Quiebro das Arcas, alcançando 101 pontos numa prova patrocinada por Mariana Assis da Silva Dressage.

Seguiu-se a vitória no Grau Elementar, onde, com a égua Pandora, Mafalda obteve novamente 101 pontos, numa prova apoiada pela MSA Equestrian Team.

Na Média, foi a vez de Optimus conduzir Mafalda a mais um triunfo, com 91 pontos.

Já na categoria Avançada Freestyle, a cavaleira destacou-se com Nursula, somando 100 pontos e uma média final notável de 73,689%, numa prova patrocinada pelo Mundo da Equitação.

Finalmente, na Small Tour, Mafalda reafirmou a sua superioridade com Nilo das Arcas conseguindo 105 pontos, concluindo uma histórica e impecável jornada.

Além das conquistas de Mafalda, no Big Tour, João Embaixador, montando Lancelot do Monte, também teve uma exibição de destaque, sagrando-se vencedor com 89 pontos.

A final do Troféu Dressage Póneis, foi disputada por quatro equipas: Centro Hípico da Terceira, MP Beloura, Hípica Convento de São Domingos e Páteo Lusitano.

A competição foi renhida, mas a equipa do MP Beloura sagrou-se campeã por equipas, terminando com uma confortável margem de 217 pontos, considerando os três melhores resultados. O Centro Hípico da Terceira assegurou o segundo lugar com 209 pontos, enquanto a Páteo Lusitano completou o pódio com 159 pontos. A Hípica Convento de São Domingos ficou em quarto lugar, somando 136 pontos.

Nas classificações individuais, Eva Ferreira Miranda, do Páteo Lusitano, venceu no escalão Infantis com Destino. Na categoria Iniciados, a vencedora foi Sonia Justice Morris, da MP Beloura, montando Rohlpsdofs Caspar De Luxe. Já nos Juvenis, Mafalda Simões Valadão, do Centro Hípico da Terceira, conquistou o título com Leal.

O júri, composto por André Santos (presidente), Jorge Pereira, Bruno Caseirão, Michelle Rosa Santos e Filipe Canelas, teve um papel fundamental na avaliação das prestações, garantindo critérios rigorosos e imparciais ao longo de toda a competição.

Parabéns a todos os participantes e, em especial, à talentosa Mafalda Galiza Mendes, cujo desempenho inspira e eleva o padrão da Dressage em Portugal!

Resultados completos AQUI