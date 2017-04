Vem aí o CSI1*, CSIJ-B, CSIYH1* de Ponte de Lima 5 Abril, 2017 16:36

Ponte de Lima prepara-se para receber a 10ª Edição do CSI – Concurso de Saltos Internacional (CSI1*, CSIJ-B, CSIYH1*), estamos todos de parabéns.

Ponte de Lima tem como objectivo futuro organizar grandes eventos equestres internacionais. Nos últimos 10 anos já se organizaram mais de 50 competições nas várias modalidades equestres.

Este ano comemoramos a 10ª Edição e os cavaleiros serão recebidos com um Cocktail e oferta de boas-vindas. Serão efectuados melhoramentos no parque de boxes e de camiões, o piso da pista principal e de aquecimento será requalificado.

Em 2016 o Grande Prémio patrocinado pelo Município de Ponte de Lima foi ganho pelo segundo ano consecutivo pelo brasileiro Felipe Ramos Guinato com Quidam’s Grey Lady, seguido do português João Pedro Gomes com Ame Moi o Sandor enquanto o espanhol Francisco de Assis Arango Lasaosa foi terceiro classificado com Camblin Arizona.

A Vila mais antiga de Portugal, Terra Rica da Humanidade espera por vós.