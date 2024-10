V Jornada da Taça de Portugal de Dressage e CDE – Fim de semana de excelência em Arruda dos Vinhos

No passado fim de semana, a Academia Dressage Portugal, em Arruda dos Vinhos, foi palco da V Jornada da Taça de Portugal de Dressage e CDE. O evento contou com o apoio da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos e de patrocinadores como “O Mundo da Equitação,” “Cavalor,” “Loja G” e “Piquete da Fruta,” além da valiosa colaboração dos alunos da Escola Superior Agrária de Coimbra. A competição teve ainda a honra de receber os cavaleiros olímpicos Miguel Ralão Duarte e Daniel Pinto.

Na categoria Preliminar, as vitórias foram divididas: venceu no sábado com Quadra do Seixo, enquanto Mafalda Galiza Mendes conquistou o primeiro lugar no domingo com Quiebro das Arcas.

No nível Elementar, Mafalda Galiza Mendes demonstrou domínio absoluto, garantindo a vitória em ambos os dias com Pandora.

No nível Médio, José Arezes e Francisco Vila Nova destacaram-se, com Arezes a vencer no sábado com Ortodoxo do Zambujal, e Vila Nova a triunfar no domingo com Feine Dame.

Nos níveis Avançado e Small Tour, Mafalda Galiza Mendes voltou a brilhar, alcançando o primeiro lugar nos dois dias de prova com Núrsula e Nilo das Arcas, respetivamente.

No Big Tour, João Embaixador e Lancelot do Monte mantiveram-se imbatíveis, vencendo em ambos os dias de competição.

O júri foi composto por António Vicente (Presidente), Bruno Caseirão, Michelle Rosa Santos e Margarida Soares Dias.

Com um fim de semana repleto de emoções e performances de elevada qualidade, a V Jornada da Taça de Portugal de Dressage e CDE reafirmou-se como um dos mais importantes eventos do calendário nacional de Dressage.

A Academia Dressage Portugal já se prepara para os próximos desafios: o Campeonato Dressage Open e a VI Jornada do Troféu Dressage Póneis, a decorrer de 15 a 17 de novembro, seguidos das Finais da Taça de Portugal de Dressage e do Troféu de Póneis, que terão lugar de 30 de novembro a 1 de dezembro, prometendo reunir novamente a elite da Dressage portuguesa.

Resultados completos AQUI