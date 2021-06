Triunfo de Scott Brash no Grande Prémio em Estocolmo (VÍDEO) 23 Junho, 2021 7:30

Scott Brash (GBR) ganhou no último sábado (19) a etapa de Estocolmo (SWE) do Global Champions Tour.

Montando Hello Jefferson, o britânico foi um dos dois atletas que completaram o percurso inicial e o desempate sem faltas, mas foi o mais rápido com 39,81s.

Edwina Tops-Alexander (AUS) foi segunda classificada com Fellow Castlefield, com 40,87s, enquanto Spencer Smith (EUA) penalizou 4 pontos com Quibelle no desempate, terminando em terceiro lugar (39,58s).

Rodrigo Giesteira Almeida o único português a participar nesta prova, optou por retirar com Delvaux.

Com cinco provas realizadas, Peder Fredricson (SWE) lidera com 149 pontos. Brash é segundo com 108 pontos e Edwina Tops-Alexander em terceiro, com 98 pontos. Rodrigo Giesteira Almeida ocupa o 49º lugar com 27,5 pontos.

A próxima etapa realiza-se no sábado (26), em Paris.

