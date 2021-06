Tóquio2020: Quem são as esperanças olímpicas do Brasil… 23 Junho, 2021 18:25

Vinte Federações Nacionais qualificaram uma equipa para representar o seu país nos Jogos Olímpicos que se realizam este Verão. O Brasil está entre as nações que vão enviar uma equipa de saltos a Tóquio. Vejamos alguns dos cavaleiros mais bem sucedidos do Brasil tendo como base os prémios monetários ganhos desde o início deste ano (2021).

Marlon Zanotelli que ocupa o 10º lugar no ranking mundial Longines, lidera o caminho para o brasileiro mais bem sucedido. Em apenas cinco meses, Marlong ganhou quase €260.000. Montando o KWPN VDL Edgar M, de 12 anos, ficou em segundo lugar no Grande Prémio do CSI5* Rolex em Hertogenbosch, além de ter sido 4º classificado no Grande Prémio de Madrid. Na verdade VDL Edgar M é também o oitavo cavalo mais ganhador até agora (2021).

Com um prémio total acumulado de quase €104.000, Eduardo Menezes é atualmente o segundo cavaleiro brasileiro mais ganhador. Eduardo passou o inverno no Winter Equestrian Festival em Wellington (EUA), onde conseguiu conquistar a vitória em duas provas de 1,50m montando H5 Elvaro, com quem também ficou em terceiro lugar no Grande Prémio CSI3* de Opglabbeek em Maio passado. Também os cavalos H5 Quintol e H5 Chaganus ofereceram a este cavaleiro um par de bons resultados este ano.

Yuri Mansur completa o pódio brasileiro com um total de mais de €70.000 ganhos até agora. Yuri com o cavals QH Alfons Santo Antonio, conseguiu duas rondas limpas na Taça das Nações de Roma assegurando o terceiro lugar para a equipa brasileira.

Rodrigo Lambre ocupa o quarto lugar com um total de prémios superiores a €67.000, enquanto o olímpico Rodrigo Pessoa ocupa o quinto lugar com ganhos acumulados de €66.000.

Luiz Francisco de Azevedo, Bernardo Alves, Thiago Ribas da Costa, Luiz Felipe de Azevedo Filho e Felipe Amaral completam o top 10 brasileiro.