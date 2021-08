Tóquio2020: Equipa Olímpica de Ensino homenageada na Golegã 12 Agosto, 2021 19:11

No Salão Nobre dos Paços do Concelho da Golegã, procedeu-se esta quinta-feira, ao acto de entrega da Medalha do Concelho à Equipa Olímpica de Dressage, cuja presença nas Olimpíadas Tóquio 2020, foi digna num desempenho exímio, que elevou o nome de Portugal e do Cavalo Lusitano, do qual a Golegã é Capital e ponto de encontro do mundo equestre nacional e internacional.

Numa disciplina em que Portugal conquistou uma medalha de bronze em Londres1948, a equipa portuguesa voltou a marcar presença numa final, depois de Helsínquia1952, graças a Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão.