Thiago Mantovani partilha Escorial com apaixonados por Lusitanos – Pacote Especial “Égua + Cobertura” (VÍDEO)

Criação de Lusitanos



O mercado de cavalos ibéricos tem apresentado um crescimento constante nos últimos anos, especialmente devido à crescente procura por linhagens de elite. Os Lusitanos têm se destacado na modalidade de Dressage ao mais alto nível, graças à sua montabilidade, talento inato e capacidade de concentração.

O aumento no número de criadores pela Península Ibérica reflete o crescente interesse por estes cavalos. Thiago Mantovani vê uma oportunidade de elevar a qualidade da criação e do desporto na região, oferecendo um pacote especial “égua + cobertura” para os amantes do Lusitano.

Acesso à Linhagem de Escorial

O seu garanhão Lusitano e cavalo olímpico de Grande Prémio, Escorial (Spartacus x Jiboia por Edo), é um dos poucos garanhões “5* recomendados” pelo Livro Genealógico da Raça Lusitana (APSL). Escorial fez história ao ser o único garanhão Lusitano aprovado por quatro dos principais livros genealógicos da Alemanha: Westfalen, Oldenburg, Reinhlander e DSP.

Mantovani pretende oferecer aos criadores a oportunidade de integrar a linhagem de Escorial nos seus programas de reprodução.

“Escorial já provou de várias formas: não apenas no desporto, competindo nas Olimpíadas de 2021 e no Campeonato do Mundo de 2022, mas também como garanhão reprodutor, com os jovens descendentes, como Nuelo e Orion de la Gesse, que competiram no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage”, concluiu Thiago.

Compre uma Égua com Duas Coberturas

Thiago criou uma iniciativa pioneira que proporciona aos criadores acesso exclusivo à excelência genética de Escorial e seus descendentes.

“Quero dar aos criadores, acesso direto a linhas de éguas de alta qualidade em conjunto com o nosso garanhão de topo, Escorial, e a sua linhagem por meio do seu filho Nuelo”, explicou Thiago. “Em vez de perder tempo à procura da égua certa, nós oferecemos as éguas diretamente, em conjunto com duas coberturas para os próximos anos.”

Isto não apenas ajudará a ampliar o “pool” genético de Escorial na criação de Lusitanos, mas também servirá como um ponto de partida para que criadores de Lusitanos integrem qualidade ao seu efectivo.

“Queremos expandir o território da criação de cavalos ibéricos entre países e criadores. Ao oferecer linhagens de elite como a de Escorial em conjunto com uma égua Lusitana selecionada e de raça pura, podemos melhorar o padrão da criação e gerar mais valor no mercado.”

Thiago nomeou esta oferta única como o “Pacote Linhagem Escorial”.

Pacote Linhagem Escorial

O Pacote Linhagem Escorial inclui:

• Uma dose de sémen de Escorial, o celebre garanhão cujos descendentes estão destacando-se nas pistas de competição.

• Uma dose de sémen do seu filho Nuelo, uma estrela em ascensão da nova geração de cavalos de elite.

• Uma égua Lusitana de raça pura, cuidadosamente selecionada entre mais de 130 linhagens distintas. Os compradores também podem optar por éguas prenhas de garanhões icónicos, incluindo Escorial, Nuelo das Lezírias, Oporto D’Atela, Orion de La Gesse, Diamante Negro e Pirata.

• Preço: €12.000, disponível até 14 de dezembro.

Informações detalhadas e uma lista das éguas disponíveis AQUI

Para mais informações entre em contato:

Telefone: +351 966 974 041

E-mail: tm@platformparadise.com