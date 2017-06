Tauroleve Apresenta a Temporada Taurina de Verão na Figueira da Foz 27 Junho, 2017 7:25

A empresa Tauroleve, apresenta oficialmente as datas e os cartéis para as três corridas da Temporada Taurina de Verão na Figueira da Foz. Um ciclo de corridas para o gosto de todo o tipo de aficionado, nos dias 23 de Julho, 11 e 26 de Agosto.

A constituição da temporada taurina, terá uma Corrida Mista, a LIII Corrida TV e a Corrida Correio da Manhã – Centro. Três corridas de toiros com muitos aliciantes que poderá presenciar no Coliseu Figueirense.

Destaque para a Corrida Mista com um cartel 100% português a 23 de Julho, o confronto de duas das maiores dinastias do toureio a cavalo na corrida de 11 de Agosto e a corrida de gala à antiga portuguesa no dia 26 de Agosto.

Veja os cartéis para a Figueira da Foz:

23 de Julho – 18:00 horas, Corrida Mista: Homenagem aos Maestros José Júlio, Mário Coelho e Ricardo Chibanga.

Cavaleiros: Luís Rouxinol e Luís Rouxinol Jr.

Matadores: António João Ferreira e Manuel Dias Gomes

Forcados: Amadores de Montemor

Ganadarias: 3 Casa Prudêncio (lide a cavalo) e 4 Manuel Veiga (lide a pé)

11 de Agosto – 22:00 horas, LIII Grande Corrida TV, Confronto de Dinastias:

Cavaleiros: João Moura; António Ribeiro Telles; Manuel Telles Bastos e Miguel Moura

Forcados: Amadores do Ribatejo e Coimbra

Ganadaria: 6 toiros de Vale de Sorraia

26 de Agosto – 22:00 horas, Grande Corrida Correio da Manhã – Centro / Corrida de Gala à Antiga Portuguesa:

Cavaleiros: António Telles, Sónia Matias, João Moura Caetano, Marcos Bastinhas, Marcelo Mendes e Parreirita Cigano

Forcados: Amadores de Tomar, Cascais e Redondo

Ganadaria: 6 toiros de Higino Soveral na Comemoração dos seu 25º Aniversário