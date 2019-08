Taça de Portugal da Juventude 2019: Vasco, Daniel, Mariana, Eva e Fernanda, com o ouro de campeões 5 Agosto, 2019 7:46

O Centro Equestre Internacional de Alfeizerão em parceria com Federação Equestre Portuguesa, recebeu durante três dias (2, 3 e 4 Ago), a Taça de Portugal de Juventude 2019 que contou com a participação de setenta conjuntos. Paralelamente realizou-se um CSN-B.

Após as duas primeiras classificativas que decorreram sem incidentes e que foram deixando os mais bem posicionados para a disputa final de domingo, os cinco pódios da edição de 2019 da “Taça de Portugal da Juventude” foram ocupados pelos seguintes conjuntos:

Iniciados – 1ª Fernanda Paiva Santana com Utopica; 2ª Mariana Santos com Princesa 1

Pré-Juvenis – 1ª Eva Almeida Pereira com Lobelia de La Lande; 2ª Rita Sousa Cunha com Aferzysta; 3º João Tomas Espadinha com Titan R

Juvenis – 1ª Mariana Henrique Santos com Historia Belmonte; 2º João Guilherme Patricio com Quattu; 3ª Carlota Pires com Evita J

Pré-Juniores – 1º Daniel Mateus com Querouef de Blondel; 2ª Ana Teresa Sousa com Quidarco Z; 3ª Carolina Rolo Campos com Con Leon

Juniores – 1º Vasco Escudeiro com Story de Preuilly; 2º Artur Gaiolas com Casalco; 3º Tiago Fernandes Peixoto com Felicity QC.

Paralelamente realizou-se um CSN-B cujo Grande Prémio (1,35m) no sábado foi ganho por Gonçalo Ribeiro Pinto com Virtuose des Biches com o único duplo percurso sem faltas. Victory Lynden Burd foi segunda classificada com Fancy ES (0/4-42,20s) enquanto Hugo Carvalho ocupou o terceiro lugar com Crown Lady (0/8-41,68s).

Resultados completos AQUI