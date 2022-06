Taça das Nações Longines: Suíça vence em casa

A Suíça venceu esta segunda-feira (7) o primeiro concurso da Primeira Divisão da Taça das Nações Longines FEI do CSIO5* de St. Gallen, Suíça.

A equipa liderada pelo campeão europeu em título, Martin Fuchs com Leone Jei (0 pt), Edouard Schmitz com Quno (4 pts), Pius Schwizer com Vancouver de Lanlore (4 pts) e Steve Guerdat com Venard de Cerisy (retirou), a Suíça conquistou a prova com 8 pontos.

A Holanda e Grã Bretanha empataram com 12 pontos, mas a formação holandesa ficou à frente no desempate, terminando em segundo lugar.

