«Stradivarius» entra para o Hall da Fama (VÍDEO)

Tríplo vencedor da Gold Cup de Ascot e detentor de dezoito vitórias em corridas de grupo, o PSI «Stradivarius» foi incluído no Hall da Fama da QIPCO British Champions Series, após uma votação pública que o colocou frente a frente com outros quatro lendários cavalos de corrida de longa distância.

Retirado da competição no ano passado, este campeão de longa distância «Stradivarius», vencedor de 18 corridas de grupo (um recorde na Europa), foi consagrado no Hall da Fama da QIPCO British Champions Series nesta segunda-feira, juntando-se ao panteão de craques das corridas britânicas, como «Frankel», «Sea The Stars», «Dancing Brave» e «Nijinski». «Stradivarius» é o terceiro cavalo a receber esta honra por meio de uma votação pública, que contou com a participação de mais de 3.000 pessoas no site do QIPCO Hall of Fame, que tinha a tarefa de escolher entre cinco lendários corredores de longa distância, incluindo «Ardross» e «Yeats», para integrar o prestigioso círculo.

Com 9 anos de idade, o filho de «Sea The Stars» acaba de concluir sua primeira temporada como reprodutor no National Stud de Newmarket (GBR), onde cobriu mais de cem éguas.