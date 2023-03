Stella McCartney inspira-se no universo Equestre para Inverno 2023 (VÍDEO)

A semana de moda de Nova Iorque arrancou a 10 de fevereiro, sete dias mais tarde acendiam-se as luzes das passerelles em Londres, no dia 21 começou o espetáculo em Milão e no dia 27 entrámos na reta final desta maratona de coleções outono/inverno 2023/24 em Paris.

Stella McCartney escolheu para morada do seu desfile o Arsenal da Escola Militar, em Paris, e por um forte motivo. A passerelle tomou conta da arena e as modelos dividiram protagonismo com um grupo de cavalos brancos e Jean-François Pignon, segundo conta Vogue. A criadora britânica inspirou-se nas suas memórias familiares com cavalos e criou uma coleção onde estes animais têm uma forte presença, misturada com uma estética militar, sempre com a feminilidade prática característica da marca.

O tema foi eleito como uma homenagem à sua família, principalmente à sua mãe e irmã, Linda e Mary McCartney. Um amor para mães, filhas e irmãs. Para a minha mãe, Linda, montar o seu cavalo, Lucky Spot, era uma das partes mais importantes da sua vida. É o mesmo para mim e para minha família, hoje em dia. Usar fotografias de minha mãe e irmã, Mary, é uma honra. Dividimos um amor profundo pelos cavalos e todas as criaturas vivas”, escreve Stella no Instagram da marca.