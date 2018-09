Spruce Meadows Masters 2018: Luciana Diniz faz soar a Portuguesa no Canadá (VÍDEO) 8 Setembro, 2018 8:33

O hino nacional ouviu-se esta sexta-feira, no circuito Spruce Meadows Masters em Calgary, Canadá. No topo do pódio estava Luciana Diniz, uma vez mais a fazer história para Portugal, reclamando uma importante vitória.

A terceira jornada do Spruce Meadows ‘Masters’ começou com o troféu Tourmaline, uma prova disputada com barrage com obstáculos a 1,60m – a última oportunidade para aqueles conjuntos que não participam na Taça das Nações qualificarem-se para o Grande Prémio de domingo. Alinharam nesta prova 27 participantes mas apenas 10 completaram a primeira mão sem faltas e passaram ao desempate.

Luciana Diniz montando o garanhão Camargo 2, ao terminar com um duplo percurso sem faltas, registou o melhor tempo (43,96s) dos três primeiros classificados. O holandês Kevin Jochems foi segundo classificado com Captain Cooper (44,33s), enquanto o egípcio Abdel Said ocupou o terceiro lugar com Jumpy van de Hermitage (45,60s). O conjunto da casa Eric Lamaze com Fine Lady 5 foi quarto classificado tendo penalizado quatro pontos no desempate.

A jornada terminou com o triunfo do irlandês Dermott Lennon (MJM Pursuit) e Holger Wulschner (Zuckersuess d’Argilla) na prova Seis Barras que optaram por partilhar o primeiro lugar depois de saltarem 3 rondas sem faltas (1,50m, 1,85m e 1,90m).

Resultados completos AQUI