SHP recebeu 3º Concurso de Saltos Nacional «C» com sucesso 20 Março, 2017 8:10

A Sociedade Hípica Portuguesa acolheu este fim-de-semana, 18 e 19 de Março, o terceiro Concurso de Saltos Nacional “C” da temporada que reuniu mais de 200 participantes. Houve cavaleiros que entraram com o mesmo cavalo em duas provas por dia, conforme permitido pelo regulamento da FEP.

Ao longo do fim-de-semana solarengo houve provas desde 0,50m, 0,80m, 0,90m e Iniciados, para os mais novos das escolas e para cavaleiros menos experientes, disputadas durante as manhãs de sábado e domingo, e de tarde foi tempo das provas federadas a contar para o Nacional, provas com 1 metro, 1,10m, 1,20m e 1,30m.

Na prova de 1,00m que contou com 35 participantes, quem começou a vencer foi Inês Bajanca de Almeida que montou Bordador, no domingo o vencedor foi Ruben Assunção com Diabolo du Lys que terminou sem faltas as duas fases, registando o melhor tempo dos 9 conjuntos que terminaram com zero pontos.

A prova de 1,10m foi como habitualmente a mais participada com 41 conjuntos alinhar. No sábado a vitória foi para Duarte Menezes / Nur-Al-Din de B e no domingo a jovem Luisa Horta Osório levou a melhor vencendo a prova montando Quopahu da Meia Lua.

A prova de 1,20m que reuniu 32 conjuntos, teve com vencedor no sábado Duarte Menezes / Nur-Al-Din de B e no domingo venceu João Vicente Caldeira com Valco.

Do programa constava ainda a prova de Caça a 1,30m na qual alinharam 10 conjuntos no sábado, sagrando-se vencedor Francisco Vaz Pontes que montou Uta e no domingo venceu João Vicente Caldeira com Valco.

Os percursos bem montados estiveram a cargo de António Carvalho Martins.

