«Senorita La Bonita» arrematada por comprador português por €550.000 (VÍDEO)

«Senorita La Bonita», poldra de 3 anos foi o cavalo mais caro do Leilão Elite Westfaliano 2024, realizado no último domingo (29), tendo sido arrematada por um comprador português por €550.000 que fez o lance via telefone. «Senorita La Bonita« (Sir Heinrich x Westernhagen), do criador e proprietário Axel Windeler. Montada por Sina Aringer, venceu a final para poldros 3 anos no Bundeschampionat 2024.

O segundo cavalo mais caro foi Valegra (Valverde x For Romance). Esta poldra ficou em terceiro lugar no Westfalian Elite Mare Show 2024 e foi arrematada por €360.000, também por um comprador português.

O terceiro preço mais elevado foi pago por «Bon Rose», poldra arrematada por €65.000 por um comprador alemão.

Entre os poldros, o destaque foi «Be A Star» (Benicio x Dancier), de 2 anos, o mais caro do lote, vendido por €29.000 também a um comprador português.

O Bundeschampionat, é um dos eventos mais prestigiados e importantes da Alemanha para jovens cavalos e póneis de desporto. Realizado anualmente em Warendorf, celebra as competições de cavalos e póneis nas disciplinas de ensino, saltos e completo. Serve como um campeonato nacional para identificar os melhores jovens talentos do país, com cavalos e póneis entre 3 e 7 anos de idade competindo.

Os cavalos que participam no Bundeschampionat são considerados alguns dos melhores nas suas respectivas categorias e têm sempre grande potencial. O evento também atrai criadores, cavaleiros e treinadores de todo o mundo, além de compradores procurando adquirir promissores cavalos de desporto. Ganhar ou classificar-se bem no Bundeschampionat é uma importante distinção que pode aumentar significativamente o valor de um cavalo no mercado.

