«Sel Jem» vence o Grand Streeplechase de Paris (VÍDEO)

O Grand Steeplechase de Paris, (€820,000 G1) o mais prestigioso steeple do ano em França, disputado na distância de 6000 metros e 23 saltos, no Hipódromo de Auteuil no domingo (22), representa um teste supremo tanto para cavalos como para jóqueis.

Dos 16 cavalos que participaram no steeple, sagrou-se vencedor o cavalo mais jovem, «Sel Jem» (Masked Marvel) de 5 anos, com o jóquei Johnny Charron. «Sel Jem» ganhou um bônus de € 150.000 para o proprietário, treinador e jóquei por vencer duas das corridas preparatórias do Grand Steeple Masters nesta temporada.

«Gex» James Revelyy, foi segundo classificado e «Franco De Port» em terceiro montado por Daniel Edward Mullins.

