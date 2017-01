San Rossore: Tragédia na pista de corridas em Itália (VÍDEO) 24 Janeiro, 2017 18:35

O puro-sangue Burgundy Ball de 6 anos montado pelo jóquei Joseph Vana Júnior morreu na pista do Hipódromo San Rossore em Itália, na passada quinta-feira (19/01) em consequência de uma queda durante o Prémio Lexou na distância de 3.500 metros.

O filme da queda fatal no canal do YouTube, mostra também na mesma corrida, a queda do cavalo Azamourday, este, felizmente sem graves consequências. No final da corrida consegue-se observar ainda o cavalo Fantastico Daniele em dificuldades.