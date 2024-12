CSI-W Casas Novas: Philipp Weishaupt vence qualificativa da Longines FEI Jumping World Cup (VÍDEO)

O alemão Philipp Weishaupt brilhou na Corunha (Espanha) neste domingo, ao assegurar uma vitória espetacular na etapa da Longines FEI Jumping World Cup™. Montando Coby 8, o seu fiel parceiro de 14 anos, Weishaupt superou um desempate impressionante, com um tempo imbatível de 36,11 segundos.

O britânico Robert Whitaker, vencedor da etapa de Helsínquia (Finlândia), também teve uma atuação de destaque com o talentoso Vermento, de 11 anos. Apesar de explorar ao máximo as largas passadas do cavalo, Whitaker concluiu o percurso em 36,56 segundos, assegurando a segunda posição. O público espanhol teve motivos de sobra para celebrar com Jesús Garmendia Echevarría, que, com o impressionante Callias, de 13 anos, marcou 37,19 segundos, garantindo o terceiro lugar no pódio.

O percurso desenhado por Santiago Varela com obstáculos a 1,60m foi um verdadeiro teste de destreza e estratégia. Aproveitando cada centímetro da pista de 80m x 40m em Casas Novas, Varela incluiu 14 obstáculos, entre eles seis verticais na altura máxima, uma combinação com oxers nos segundo e terceiro elementos, além de um duplo azul com um vertical de Liverpool de 1,60m como parte ‘B’. O local, que sediará o Campeonato Europeu de Saltos da FEI em julho de 2025, provou ser o palco ideal para essa competição de altíssimo nível.

O atleta português Duarte Seabra que integrou o campo de atletas de alta qualidade, montando Dourados 2, penalizou apenas 1 ponto por excesso de tempo no percurso inicial ficando afastado do desempate tendo terminado num honroso 16º lugar entre 40 participantes.

Após sete etapas da Longines FEI Jumping World Cup™ Western European League, o francês Kevin Staut permanece no topo da classificação provisória com 49 pontos. Robert Whitaker, com a sua performance na Corunha, subiu para a segunda posição com 45 pontos, garantindo um lugar na final da Longines FEI Jumping World Cup™ na Basileia (Suíça), em abril. O alemão Richard Vogel segue em terceiro lugar com 42 pontos, seguido pelo belga Gregory Wathelet e pelo suíço Steve Guerdat, em quarto e quinto lugares, respetivamente.

A série segue para Londres (Grã-Bretanha), onde a oitava etapa ocorre no dia 22 de dezembro. A última qualificativa de 2024 acontecerá em Mechelen (Bélgica), no dia 30 de dezembro, antes da abertura da época de 2025, marcada para Basileia, com a décima etapa das 14 previstas da Longines FEI Jumping World Cup™ Western European League.

Resultados AQUI