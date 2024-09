CSI Sentower Park: Jorge e Vasco Escudeiro conquistam pódios na Bélgica

Os cavaleiros portugueses Jorge e Vasco Escudeiro destacaram-se nesta sexta-feira ao subirem ao pódio no concurso internacional em Sentower Park, Opglabbeek, Bélgica.

Montando o cavalo KWPN Lyberlino H, Jorge Escudeiro liderou a competição entre 20 conjuntos que concluíram a prova disputada em duas fases (1,30m) sem penalizações, vencendo com um tempo de 28,52s na segunda fase. Abdullah Al Awadhi (KUW) ficou em segundo lugar com Stakkalou (0/0-28,88s), enquanto Meshari Alharbi (KSA) completou o pódio com Odelie van de Celiebrug (0/0-29,01s).

Vasco Escudeiro, montando a égua SF Elvira du Ha, também brilhou, conquistando o terceiro lugar na prova disputada em duas fases (1,35m) do CSI2*. Maryk Sahne (IND) venceu com Newmarket Influence, enquanto a dinamarquesa Tina Lund garantiu a segunda posição com Gotcha.