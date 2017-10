RuralBeja 2017 foi um sucesso

Uma aposta ganha do Município de Beja. Duplicou o número de visitantes e marca já a agenda de eventos a nível nacional e internacional.

Terminou mais uma edição da RuralBeja que recebeu cerca de 50.000 visitantes, um número consideravelmente superior quando comparado com as edições anteriores, e que vem confirmar o sucesso deste certame que marca já, não só o calendário nacional de eventos, mas também o internacional.

Beja teve em destaque, nos últimos dias, áreas como o Salão do Cavalo, a Vinipax, Natureza à Mesa, Entre o Sequeiro e o Regadio, a Festa Brava, o Turismo, o Artesanato, a Avibeja, a Canibeja, a Caça e Pesca, novidade desta edição, que se traduzem num fator económico e social importante, e ainda as Tasquinhas e muita animação nestas noites quentes de outono.

Promover o desenvolvimento sustentável e integrado da região, afirmando as potencialidades e recursos naturais do território é o objetivo deste evento. Trata-se por isso de uma aposta ganha na projeção de Beja além-fronteiras, sobretudo através do Salão do Cavalo e Vinipax, que afirmam desta forma a estratégia do Município de Beja ao nível da promoção de eventos de qualidade e caráter internacional e como importante contributo para a dinamização da economia local.

De 5 a 8 de outubro, o mundo do desporto equestre teve os olhos postos em Beja, e encantou todos os que nos visitaram. Cavalos e cavaleiros rumaram de várias zonas do país e Espanha em direção a Beja, com o objetivo de participar nas várias competições, e espetáculos equestres, que encantaram o público de várias gerações, num ambiente mágico dadas as excelentes condições do recinto coberto do pavilhão multiusos para a dinamização deste tipo de iniciativas.

O Cavalo Lusitano e o vinho, entre outros produtos de excelência da agricultura, estiveram presentes ao mais alto nível nesta edição de 2017 da RuralBeja.

Beja, hoje, posiciona-se na fileira mundial no que respeita a produção agrícola de alta qualidade. O aumento do número de visitantes espelha o sucesso da estratégia desenvolvida pelo Município de Beja, associações e empresários e, o aumento do número de visitantes nos últimos anos aponta para um crescimento e notoriedade do mesmo.